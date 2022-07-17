Отмечается, что он организовывал и координировал деятельность хакерских группировок, которые осуществляли кибератаки на украинские органы власти.

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым по подозрению в государственной измене, обвинительный акт направлен в суд.

Об этом говорится в сообщении на сайте Бюро.

"Установлено, что бывший сотрудник ГУ СБУ в АР Крым в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону врага во время захвата полуострова оккупантами. Он поступил на военную службу в ФСБ РФ и действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на новой "должности" он организовывал, контролировал и координировал деятельность хакерских группировок.

Их участники осуществляли кибератаки, направленные на несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей органов украинской государственной власти, предприятий, учреждений и организаций.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в РФ с истерикой отреагировали на сообщение, что ВСУ будут бить по базам в Крыму с HIMARS. Среди целей ВСУ - скопление военной техники, боеприпасов и материалов войск РФ и Черноморский флот.

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