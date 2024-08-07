'Фарт - это 50% успеха': доброволец 'Янки' раскрыл, что раздражает военных и чего боится враг

По его словам, военных легко задеть любым неосторожным высказыванием на тему войны.

Больше всего украинских военных раздражает разрыв между ними и гражданскими. Каждое "кривое высказывание" так или иначе влияет на военнослужащих.

Об этом в интервью "УП" рассказал Игорь Янков, более известный по позывному "Янки" - один из самых узнаваемых белорусских добровольцев в Украине. Он привел пример такой ситуации.

"Когда была осуществлена атака РФ по Охматдету и пострадало очень много гражданских людей, в том числе и детей, украинские блогеры, среди которых был и Волошин, вдруг начали высказывать свое мнение о перемирии. Я честно не могу понять, почему такие люди вообще открывают рот и имеют какое-то мнение о каком-то перемирии, если они не участвовали в боевых действиях. Они прочитали о том перемирии, которое продиктовала Россия и уже публично высказывают, что "давайте мириться". Это неправильно, если хотите высказать какое-то мнение на соответствующем уровне, то мы вас приглашаем, участвуйте в боевых действиях, а потом высказывайтесь. А это больше похоже на пропаганду, понимаете? Я против этого", - отметил "Янки".

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Доброволец также отметил, что в тылу военным сложнее находиться, чем на передовой. По его словам, на фронте "все немного легче, все понятнее".

"Янки" ответил, что побратимство - это основа всех коллективов, "по сути, вторая семья". В то же время воин считает, что фарт на войне - это 50% успеха.

"Например, когда в вас летит полуторатонный КАБ, ни один навык, который вы получили на войне, не спасет. А вот фарт может спасти. Поэтому фарт важен", - добавил он.

На уточняющий вопрос, представляет ли воин свою жизнь без войны, он ответил, что пока об этом не думал, поскольку война не закончилась. В то же время на вопрос, как надо относиться к россиянам, он ответил: "Не могу сказать, что их надо уважать. Не могу сказать, что их надо ненавидеть. Это враг, и нам этого врага надо победить. Вот и все. Относитесь к врагу просто с холодной головой".

"Янки" иронично отметил, что враг больше всего боится "Путина и ипотеки".

"Россияне боятся возвращаться домой (смеется). Там их Путин ждет и семейные ипотеки надо платить", - добавил доброволец.

Другие заявления "Янки" - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, Игорь Янков объяснил, что значит для него термин "хорошие русские".

"Я говорил о своих друзьях (в предыдущих интервью он упомянул о "хороших русских" - ред.), подразделение Российского добровольческого корпуса. Большинство из этих ребят я знаю лично, мы вместе были на определенных участках, выполняли задачи. Поэтому я считаю, что РДК - это и есть хорошие русские", - сказал он в интервью УП.

Также по мнению "Янки", сейчас в Беларуси почти некому высказываться против режима Лукашенко, поскольку большинство участников акций протеста уже выехали из страны.

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