По словам Алексея Данилова, ВСУ готовы к любому варианту развития событий.

Украина заранее знала, что сегодня, 13 декабря, в войсках Беларуси пройдет проверка боеготовности. ВСУ готовы к любым вариантам развития событий на этом направлении. А если кто-то "сунется" на территорию нашего государства, то ему "не позавидуешь".

Такие заявления сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. Он дал следующий комментарий касательно ситуации в Беларуси: "Действительно, сегодня там были учения. Мы знали, что они там будут происходить. Для нас это не было неожиданностью. Мы готовы к любому развитию событий, если РФ совместно с Беларусью будут совершать те или иные акты агрессии".

Данилов подчеркнул, что проработка всех потенциальных военных сценариев началась давно. Именно поэтому ВСУ полностью готовы.

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"Если кто-то сунется на нашу территорию, то я ему не завидую", — подытожил секретарь СНБО.

"Внезапная проверка армии" в Беларуси: что известно

Сегодня, 13 декабря, в Минобороны РБ заявили о проверке боевой готовности войск по приказу диктатора Александра Лукашенко: "Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".

Наблюдатели из группы "Беларускі Гаюн" подчеркнули важную деталь. Упомянутые реки находятся довольно далеко от границы Украины и Беларуси.

После заявления о проверке появилась информация, что первые подразделения ВС РБ выдвинулись в сторону нашего государства. Сообщалось, что к городу Малорита и агрогородку Мокраны выдвинулась 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада и ее колонна военной техники.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев обсудил со своим коллегой из Оперативного командования видов ВС Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски ситуацию на границе с Беларусью.

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