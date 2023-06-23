Владислав Селезнев отметил, что россияне придерживаются тактики "выжженной земли".

Угроза теракта на Запорожской атомной электростанции может быть вполне реальной, учитывая российский теракт на дамбе Каховской ГЭС. Такой шаг Кремля может приблизить реализацию московского плана о санитарной зоне.

"Россияне используют и ракеты "Кинжал, и ракеты Х-22 для того, чтобы нанести наибольший вред прежде всего жителям мирных населенных пунктов", - рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в комментарии ТСН.

При этом он напомнил, что об угрозе ядерного теракта говорил и президент Украины Владимир Зеленский, что означает, что к этому нужно относятся серьезно. Кроме того, эксперт указал, что подобный шаг Кремля вписывается в планы создать так называемую санитарную зону на временно оккупированных территориях Украины

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"Это тактика "выжженной земли", которую в прошлом столетии использовали гитлеровские нацисты. Сейчас такие действия совершают "рашисты". Они реализуют желание Путина создать так называемую "санитарную зону", - подытожил Селезнев.

Подготовка российского теракта на Запорожской АЭС - что известно

21 июня глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали Запорожскую АЭС, в том числе пруд-охладитель.

22 июня президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут устроить теракт на АЭС. В свою очередь в МАГАТЭ заявили, что пруд-охладитель Станции не заминирован, но подтвердило минирование других участков атомной станции.

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