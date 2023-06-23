Угроза теракта на Запорожской атомной электростанции может быть вполне реальной, учитывая российский теракт на дамбе Каховской ГЭС. Такой шаг Кремля может приблизить реализацию московского плана о санитарной зоне.
"Россияне используют и ракеты "Кинжал, и ракеты Х-22 для того, чтобы нанести наибольший вред прежде всего жителям мирных населенных пунктов", - рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в комментарии ТСН.
При этом он напомнил, что об угрозе ядерного теракта говорил и президент Украины Владимир Зеленский, что означает, что к этому нужно относятся серьезно. Кроме того, эксперт указал, что подобный шаг Кремля вписывается в планы создать так называемую санитарную зону на временно оккупированных территориях Украины
"Это тактика "выжженной земли", которую в прошлом столетии использовали гитлеровские нацисты. Сейчас такие действия совершают "рашисты". Они реализуют желание Путина создать так называемую "санитарную зону", - подытожил Селезнев.
Подготовка российского теракта на Запорожской АЭС - что известно
21 июня глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали Запорожскую АЭС, в том числе пруд-охладитель.
22 июня президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут устроить теракт на АЭС. В свою очередь в МАГАТЭ заявили, что пруд-охладитель Станции не заминирован, но подтвердило минирование других участков атомной станции.