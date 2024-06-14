По его мнению, Путин намеренно завышает претензии и его тактика не нова.

Военно-политический эксперт и советник комитета Верховной Рады по нацбезопасности Иван Ступак рассказал, как поняли в Киеве настоящие мотивы российского лидера Владимирира Путина, назвавшего "условия для переговоров" с Украиной.

Он отметил "МО", что впервые за 26 месяцев ведения войны Путиным выдвинуты конкретные требования.

"Все эти денацификации, демилитаризации, нацистский режим - как их было пощупать и померить? А вот последние заявления очень прагматичные и четкие", - сказал аналитик.

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Ступак уверен, что Путин готов на единственную уступку - вернуть север Харьковской области.

"Это разменная монета. Я думаю, для этого оно [наступление] и начиналось. То есть можно отдать Липцы и Волчанск Украине, а она в ответ признает Донецк, Луганск и другие территории за РФ и публично возьмет на себя обязательство не отвоевывать их в будущем", - пояснил он.

По его мнению, Путин намеренно завышает претензии и его тактика не нова, она соответствует классической переговорной догме: "требуй невероятное, получишь необходимое".

Эксперт выразил мнение, что договор может обсуждаться без прямого контакта сторон.

"Когда Украина подписывала Зерновую сделку с Россией, подписей Украины и России на одном документе не было. То есть две бумаги могут иметь силу вместе, даже если они подписаны не за одним столом. Теоретически такое может быть", - добавил он.

Заявления Путина о "переговорах"

Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной: вывод ВСУ из четырех частично захваченных областей, отказ от вступления в НАТО и снятие западных санкций. Путинский ультиматум означает передачу РФ еще 23 тыс кв км (хотя армия РФ захватила за полгода около полутысячи).

"Он хочет, чтобы мы отказались не только от части наших временно оккупированных территорий, но и от неоккупированных", - возмущен Владимир Зеленский.

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