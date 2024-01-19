Эксперт подчеркнул, что ни беларуские средства противовоздушной обороны, ни российские не сработали.

Атака на Санкт-Петербург, вблизи которого была поражена нефтебаза, могла быть осуществлена во время экспериментального запуска дрона. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

"Последние несколько месяцев идет большая волна презентаций новейших дронов. Сначала было 300 км, потом 700, потом – 1000. Был даже представлен дрон, который якобы может лететь на 3000 километров. По Санкт-Петербургу есть информация, что вроде бы это был экспериментальный запуск и испытание. Что характерно, ни беларуские средства противовоздушной обороны, ни российские не сработали. Дроны спокойно долетели до объектов поражения", – рассказал он в эфире "Апостроф ТВ".

Говоря о самом объекте, куда пожаловала "бавовна", Жданов подчеркнул, что Санкт-Петербург работает не столько на войну против Украины, сколько обеспечивает российскую группировку в Сирии, потому что логистика через Черное море затруднена.

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"В любом случае любой вред стратегическим объектам противника – это нам на пользу. Это наш шаг к победе", – отметил эксперт.

Атака дронов на Питер

Ночью 18 января Министерство обороны РФ сообщило, что Московскую и Ленинградскую области атаковали дроны. Под Москвой его якобы сбили, а под Питером – перехватили.

Уже утром стало известно, что вблизи Санкт-Петербурга была атакована нефтебаза. Это была спецоперация ГУР. В то же время министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подчеркнул, что объект разнесли дроны украинского производства.

Аналитик издания BILD Юлиан Репке отметил, что цель таких атак может заключаться в том, чтобы настроить россиян против российского диктатора Владимира Путина. При чем он добавил, что ситуация для РФ может стать хуже, поскольку в Украине появились дроны с реактивным двигателем.

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