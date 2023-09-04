Пан Ги Мун предлагает создать новый специальный международный трибунал для преследования преступления агрессии России против Украины.

Экс-генсек ООН Пан Ги Мун предлагает создать новый специальный международный трибунал для преследования преступления агрессии России против Украины, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и его приспешников к ответственности за международные преступления. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на обращение экс-генсека ООН в соцсетях.

Пан Ги Мун отмечает, что для создания такого трибунала нужна специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, специальный трибунал закроет правовой пробел, ведь действующий международный уголовный суд не может преследовать преступление агрессии, потому что Россия не ратифицировала Римский устав, а решение Совета Безопасности ООН Россия заветирует.

Пан Ги Мун подчеркнул - война России в Украине является "вопиющим" нарушением Устава ООН, защита которого является международной коллективной ответственностью и отметил, что специальный трибунал должен получить широкую международную поддержку, в том числе среди стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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"Мир, или справедливость-это ложный выбор", - подчеркнул экс-генсек ООН, в ответ на возможные сетования, что стремление справедливости может затянуть путь к миру.

Международный трибунал для Путина - мнение Украины

19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России.

В США назвали гибридный суд, который будет базироваться на судебной системе Украины, лучшим вариантом. В то же время некоторые европейские страны убеждены, что любой гибридный трибунал позволит российской политической элите избежать наказания.

Ранее в Украине рассказали о возможных вариантах создания специального трибунала, который будет судить руководство России за преступление агрессии.

В частности, первый из вариантов - это создание специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН. Второй путь - это многосторонний международный договор, так называемая "Нюрнбергская модель", когда договор заключается между государствами, которые соглашаются создать определенный судебный орган. И третий формат - это создание интернационализированных судов, когда судебный орган учреждается на основе национальной судебной юрисдикции, но к нему добавляются существенные международные элементы.

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