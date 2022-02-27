Лукашенко помогает путинскому режиму воевать против Украины.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что Россия обстреливала Украину с территории соседней республики.

Об этом он заявил в журналистам в воскресенье.

"С юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - сказал он.

Он также признался, что помогает российским террористам, которые обстреливают украинские города. Диктатор также утверждает, что "Киев никто не бомбил".

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