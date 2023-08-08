По его словам, сейчас снаряды к захватчикам едут дольше и доезжает их меньше, что существенно отражается на ходе наступления украинских войск.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал о логистических трудностях россиян после ударов по мостам, и отметил, что самые большие проблемы у российских оккупантов теперь с подвозом снарядов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о возникновении у России проблем с логистикой после успешных ударов Вооруженных сил Украины по крымским мостам, как это сказывается на активности российских оккупантов, и с чем они имеют наибольшие сложности.

"В первую очередь – с подвозом снарядов. Ведь Крым сейчас используется как такой огромный состав для всей той группировки, которая сейчас пытается удержать так называемую "линию Суровикина", собственно российскую мощную линию обороны на Запорожье. Так же группировка, которая не дает нам высадиться на левый берег Днепра с правого", - сказал Дикий.

Так, добавил он, полностью вся южная группировка - и Херсонская, и Запорожская его части - сейчас обеспечивается снарядами, патронами и техникой фактически одним путем - через полуостров.

"Полуостров и сам используется как такой очень большой забитый резервный состав. Но также и как артерия, куда по Крымскому мосту завозят (вооружение и технику - УНИАН) с собственно законной территории России, а дальше - через Крым переправляют на оккупированные материковые территории Украины", - отметил Дикий.

По его словам, главным слабым местом всей этой схемы является то, что из России в Крым ведет лишь один мост, а с полуострова на материк таких путевых переходов "было нормальных три". "И уже два мы фактически превратили в нерабочие полностью. И более того, восстанавливать их россиянам особо нет смысла. Потому что они потратят очень много времени и денег на их восстановление, а после этого снова - одна наша ракета и все с нуля", - отметил Дикий.

Так, отметил он, фактически россиянам пока остался один путь с полуострова на материк - через Перекопский перешеек.

"Это единственная точка, где не мостовой переход, а обычная трасса. Поэтому тратить на нее ракеты Storm Shadow нам смысла нет. С трассами надо бороться иначе: нам надо чуточку поближе пододвинуться туда, чтобы эту трассу взять под артиллерийский контроль. И когда это будет сделано... фактически будет перебито полностью сообщение между полуостровом и материковой частью", - сказал Дикий.

Он также отметил, что сейчас логистика оккупантов втрое усложнена.

"Им приходится ехать в объезд, они завязаны на один переход на Перекопском перешейке. То есть снаряды едут дольше, доезжает их меньше. А это очень существенно отражается на ходе нашего наступления", - отметил экс-командир.

Удары по мостам на юге Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, днем 6 августа стало известно о "прилетах" по Чонгарскому мосту на административной границе с Крымом.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ запустили по мосту 12 ракет, девять из которых якобы сбила противовоздушная оборона российских оккупантов.

Позже в сети появились последствия ударов 6 августа по двум мостам на юге Украины-по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонка, который соединяет временно оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой. На кадрах видно, что дорожное покрытие значительно повреждено в обоих случаях.

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