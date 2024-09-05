Сазонов отметил, что это будет продолжаться до тех пор, пока у Украины не будет достаточного количества собственного оружия.

Украина не может нарушать наложенные западными странами ограничения на применение оружия, поскольку есть вероятность потери помощи. Поэтому надо развивать собственную оборонную промышленность, заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

"Они (западные страны, – ред.) могли и зимой не оставлять нас без помощи, снарядов, когда мы держали некоторые направления, и во время штурма Авдеевки могли давать больше оружия. Это бы спасло много жизней. Они многое могли, но многое не сделали. И сейчас до сих пор колеблются, позволять ли нам бить по российским авиабазам их оружием. Поэтому я, как военный, для себя сделал следующий вывод. Союзники – это хорошо, партнеры – это хорошо, но у каждого есть свои интересы. Я, как военный, могу доверять и положиться только на Украину и украинский народ. Это те, на кого можем рассчитывать 100%", – добавил он в интервью "24 каналу".

Военный добавил, что сейчас есть потребность в большем количестве снарядов, мин, дронов, бомб, ракет, ПВО. Но для этого нужны деньги.

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"Поэтому, я считаю, что именно сейчас для украинского бизнеса государство должно сделать все: минимум налогов, проверок, давления и администрирования; снижение тарифов на железнодорожные перевозки и что-то другое. Потому что рассчитывать можем только на свое оружие, свой народ, свой бизнес и свое государство. Остальное может быть, а может исчезнуть в любой момент. Остальное – ненадежно. Государство может рассчитывать исключительно на свою армию. А не на гарантии на бумаге, как мы видели в Будапештском меморандуме. Армия может рассчитывать на свой народ, свое государство. Все остальное – опционально, может быть, может нет. Я к такому выводу пришел: больше не верю никому, кроме украинцев и Украины", – пояснил он свое мнение.

Сазонов также прокомментировал ограничения Запада на применение поставленного Украине оружия. Он объяснил, почему нельзя нарушать выдвинутые западными странами условия.

"Дело не в какой-то морали. Не в том, что мы не такие, как Путин. Мы сейчас воюем тем оружием, которое требует ремонта и постоянных поставок. Нам дали не молот, копье или меч, которым можем сражаться. Ракеты, снаряды и мины – эту помощь мы постоянно получаем. Как только нарушим условия, на которые согласились, эти поставки можем уже не получить. Может, наши партнеры согласятся с этим, а, может, и нет. Мы не можем позволить себе рисковать, потому что могут обрезать поставки всех ракет и снарядов. Поэтому, к сожалению, дело не в совести и порядочности, а в том, что мы зависим и должны выполнять свои обязанности", – отметил боец ВСУ.

Сазонов добавил, что это будет продолжаться до тех пор, пока у Украины не будет достаточного количества собственного оружия. Ставку на это надо было делать еще несколько десятилетий назад.

"У нас появилась ракета-дрон "Паляниця", есть дроны отечественного производства, есть очень хорошая взрывчатка и "Зажигалка", которые мы используем. Именно наше тактическое подразделение "Гром" в 41 бригаде их разработало и использует. Делимся с соседями, с побратимами. Вспомним, как украинцы под руководством СБУ разработали морской дрон "Малюк", который наносил удары по Черноморскому флоту. Наше оружие, наше производство – это наша сила. Мне кажется, еще 30 лет назад на это надо было делать ставку. Но никто не ждал в 2022 году такой большой войны. Сейчас за это платим, учимся заново", – резюмировал военнослужащий.

Ограничения Запада на использование предоставленного Украине оружия

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский будет иметь последний шанс убедить американского лидера Джо Байдена изменить свою позицию относительно применения дальнобойного оружия по территории РФ. Как пишет The Economist, они встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке на полях ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН.

Между тем The Telegraph отмечает, что удары по территории России ракетами Storm Shadow без сопроводительного применения американского оружия могут быть малоэффективными. Поэтому если Вашингтон не позволит Киеву использовать свои ракеты HARM и MALD, это приведет к тому, что украинские военные "просто будут тратить ценное оружие впустую".

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