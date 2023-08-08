С этими ракетами украинцам даже не надо заходить в Крым танками.

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus способны добить Крымский мост и поразить многие важные цели в глубоком тылу противника.

Об этом заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире Radio NV. По его словам, Taurus - это Storm Shadow или SCALP с двойной дальностью.

"То есть мы перекрываем Крым полностью, в частности крымские порты. И сами понимаете: если нарушить логистику Крыма, не надо туда заезжать на танках. То есть, если мы получим действительно Taurus, это будет серьезный вклад. И этими ракетами нужно будет поражать наиболее важные российские объекты-хотя бы инфраструктуру Керченского порта, там, где переправа; наконец добить Керченский мост; чуточку побеспокоить но не слишком тратя корабли в порту Севастополя; склады Черноморского флота. Там, правда Taurus, не достанешь, но те топливные резервуары, что больше на поверхности, это в целом прекрасные цели для этих ракет", - отметил Романенко.

Taurus для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, дискуссии о передаче Украине ракет Taurus идут уже несколько месяцев. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Германия не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Официальный Киев просил именно эти ракеты еще в мае при подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.

6 августа депутат парламента правящей в Германии Социал-демократической партии Андреас Шварц впервые призвал официальный Берлин предоставить ВСУ ракеты Taurus. При этом отметил, что контрнаступление пробуксовывает, потому что Украина не имеет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. При этом напомнил, что Украина уже имеет ракеты Mars и Himars, но не обстреливает ими территорию России.

Недавно стало известно, что Украина все же может получить дальнобойные ракеты Taurus. В Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса по этому вопросу.

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