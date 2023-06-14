Животное тренируется спасать жизни украинцев в новой амуниции: бронежилете, активных наушниках и тактических очках.

В Одесской области собаки-саперы получили новую амуницию и готовятся к разминированию территорий Украины вместе с тренерами.

В частности, подготовку проходит четвероногая героиня Йорна. Во время своих спецопераций она вооружена бронежилетом, активными наушниками и тактическими очками - эти вещи необходимы для того, чтобы хотя бы частично избежать рисков и не пострадать во время опасной миссии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Свои военные будни специалисты минно-розыскной службы показали на примере разминирования одной из дорог в Одесской области.

Сначала для разведки запускают дрон, чтобы удостовериться, что враг сбежал и обнаружить растяжки. Их взрывотехники ликвидируют канатом с металлическим якорем перед тем, как пустить для ревизии территорий собак-саперов.

Далее к делу берется двухлетняя Йорна. Собака, несмотря на сравнительно молодой возраст, уже имеет немалый опыт разминирования.

"Она хорошо работает. У нее есть результаты, найденные снаряды Второй мировой осенью и зимой", - говорят взрывотехники.

Уже через несколько мгновений Йорна подтверждает свою репутацию - находит на доверенном ей участке противотанковую мину и кучу гранат. После удачной работы собака отдыхает, пьет воду, ожидая, пока ее старшие помощники обезвредят опасные находки.

По словам специалистов, Украина нуждается в большем количестве таких собак, как Йорна, ведь масштабы заминированности наших территорий впечатляют и требуют искусных собачьих носов.

Они отмечают, что пси-саперы помогают украинцам сохранить жизнь и здоровье. Уже через несколько дней Йорна вместе с другими собаками отправится на передовую в новой амуниции. Пока животные лишь привыкают к новой защите, однако саперы считают, что их помощники смогут быстро приспособиться.

Обычно служебных собак перевозят на фронт в специальных клетках, обустроенных всем необходимым для комфортного перемещения.

Зеленский уточнил общее количество заминированных территорий

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский недавно уточнил общее количество заминированных украинских территорий.

По состоянию на 8 мая "засеяно" опасными боеприпасами более 170 тысяч квадратных километров нашего государства.

Он указал, что для очистки территорий Украины понадобятся десятилетия. Однако у украинцев нет столько времени для этой проблемы. Зеленский подчеркнул, что нужно найти решение, как справиться с этой катастрофой быстрее. Он призвал мир помочь с соответствующими ресурсами.

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