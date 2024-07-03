Битва за город Часов Яр в Донецкой области идет уже несколько месяцев. Населенный пункт расположен на холмах и отделен от российских оккупантов водным каналом Северский Донец-Донбасс.
Как отметил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, на востоке за каналом находится жилой микрорайон "Канал" с многоэтажками, и именно за него идут упорные бои.
Хотя ранее ВСУ контратаковали и выбили оккупантов оттуда, теперь они снова перешли в наступление и окружили "Канал" с юга и севера.
"Российские оккупанты достигли западной окраины микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Падение первого микрорайона украинского города кажется неизбежным после почти 3-месячного взятия РФ населенного пункта, где раньше жили 12 тыс.", - написал аналитик.
Ситуация вокруг Часового Яра
По состоянию на 27 июня ВСУ вытеснили российских оккупантов из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр, сообщал тогда спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
В тот же день стало известно, что оккупационные войска продолжают уничтожать Часов Яр. Враг беспощадно бьет по городу из различного вооружения, в частности использует системы "Солнцепек".