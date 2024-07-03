Ранее ВСУ контратаковали и выбили оккупантов оттуда, теперь они снова перешли в наступление.

Битва за город Часов Яр в Донецкой области идет уже несколько месяцев. Населенный пункт расположен на холмах и отделен от российских оккупантов водным каналом Северский Донец-Донбасс.

Как отметил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, на востоке за каналом находится жилой микрорайон "Канал" с многоэтажками, и именно за него идут упорные бои.

Хотя ранее ВСУ контратаковали и выбили оккупантов оттуда, теперь они снова перешли в наступление и окружили "Канал" с юга и севера.

Видео дня

"Российские оккупанты достигли западной окраины микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Падение первого микрорайона украинского города кажется неизбежным после почти 3-месячного взятия РФ населенного пункта, где раньше жили 12 тыс.", - написал аналитик.

Ситуация вокруг Часового Яра

По состоянию на 27 июня ВСУ вытеснили российских оккупантов из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр, сообщал тогда спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

В тот же день стало известно, что оккупационные войска продолжают уничтожать Часов Яр. Враг беспощадно бьет по городу из различного вооружения, в частности использует системы "Солнцепек".

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