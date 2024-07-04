Еще больше возросло количество вражеских атак в направлении Макеевки, и Спирного, и Часового Яра.

На фронте произошел существенный рост штурмовых действий на Купянском и на Лиманском направлениях. Об этом сказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин в эфире телемарафона.

"Это и Макеевка, и Спорное, и Часов Яр, то есть на этих направлениях увеличилось количество боевых столкновений и штурмовых действий противника за последний период времени", - отметил он.

По его словам, на Харьковском направлении идут бои на рубеже Волчанска.

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"Они проводят такие фронтальные атаки, просто бьют в лоб большим количеством личного состава при поддержке оперативно-тактической авиации. То есть у них очень большое количество такой авиации на этом направлении, большое количество управляемых авиабомб. Поэтому там, где они не могут захватить какую-то позицию, наблюдательный пост или взводный опорный пункт, то они просто его уничтожают большим количеством вылетов оперативно-тактической авиации, которая сбрасывает большое количество управляемых авиабомб на головы наших защитников", - отметил Литвин.

По его словам, российские оккупанты не оставляют намерений полностью захватить Волчанск и прикладывают для этого много усилий, в частности, туда были стянуты спецподразделения РФ, по украинским позициям били большим количеством боеприпасов, а также было значительное количество вылетов оперативно-тактической авиации.

"Нельзя сказать, что это самое главное направление врага. Потому что у нас есть такие важные направления как Часов Яр, Лиманское и Купянское направление", - добавил он.

Литвин рассказал, что в Липцах после массированных ударов оперативо тактической авиации, враг снова начинает пробовать штурмовать наши подразделения.

"Когда они упираются, то они применяют тактику выжженной земли - сбрасывают большое количество взрывчатых веществ на головы бойцов Сил обороны. Там были массированные авианалеты, массированные артиллерийские удары и сейчас снова продолжают отправлять свою пехоту на штурмовые действия. Но на том направлении противник успеха не имеет, наши подразделения там держат рубежи и не дают врагу продвигаться вглубь Харьковщины и населенного пункта Липцы", - сказал Литвин.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал, что причиной отхода украинских защитников из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр стало уничтожение российскими захватчиками украинских позиций.

По его словам, микрорайон "Канал", в который зашел враг, удерживать было нецелесообразно, потому что это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Он сказал, что поэтому было принято решение командованием отойти на более защищенные и подготовленные позиции, однако, и там враг не прекращает своих активных боевых действий.

Спикер добавил, что враг пытается повесить в городе "свое триколорное тряпье".

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