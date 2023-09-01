Необходимо понимать, что Украине выгоднее.

Когда речь идет о возможном убийстве президента Российской Федерации Владимира Путина надо руководствоваться не эмоциями, а анализом последствий таких шагов.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью ТСН, отвечая на вопрос связаны ли у него руки как руководителя украинской спецслужбы какими-то неписаными договоренностям в вопросе убийства Путина.

Он отметил, что, понимая последствия от такого шага, "не руки мои кто-то держит связанными, а мозг". "Надо думать над всеми шагами, над тем, что нам выгоднее – убить его или позволить ему до конца "добить" Российскую Федерацию, что будет если попытка окажется не удачной, какие последствия это за собой повлечет", - отметил Буданов.

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Ликвидация Путина

Как сообщал УНИАН, в мае экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Запад может позволить ликвидировать президента РФ Владимира Путина только в случае применения ядерного оружия.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отметил, что транзит власти возможен в любой стране, даже такой людоедской как Россия, потому что люди смертны. Он отметил, что Путин сам власть не отдаст. При этом добавил, что в любой диктатуре чаще всего устраивают переворот.

Экс-сотрудник КГБ сказал, что наиболее вероятная вещь, которая может произойти в такой ситуации: его убьют именно его охранники. По его словам, это могут сделать директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев или представитель президентской охраны Алексей Рубежный. Они постоянно находятся в контакте с Путиным и обеспечивают его безопасность. Жирнов также сказал, что Путина может уничтожить патриарх Кирилл, духовник Путина митрополит Тихон Шелкунов или Алина Кабаева.

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