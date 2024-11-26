Отмечается, что низкая стоимость и простота позволяют РФ производить эти беспилотники в больших количествах.

Появление недорогого российского беспилотника "Гербера" (Gerbera) представляет собой новую проблему для украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), пишет Forbes.

"Доступность и простота БПЛА "Гербера" делают его эффективной приманкой для авиаударов. Кроме того, при нейтрализации украинскими системами ПВО он не только истощает ключевые военные ресурсы Украины, но и предоставляет России разведданные", - говорится в публикации.

Указывается, что данные беспилотники Россия начала использовать с середины июля. Его низкая стоимость и простота позволяют РФ производить эти беспилотники в больших количествах.

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"Хотя точное количество используемых беспилотников "Гербера" остается неясным, их введение значительно увеличило объем беспилотников, запускаемых Россией… Истинная ценность дронов "Гербера" заключается в роли приманки, которая отвлекает кинетические системы ПВО… Эти системы вынуждены расставлять приоритеты в отношении того, какие угрозы следует устранить. В результате система может поразить дрон "Гербера" вместо более разрушительного Shahed-136", - пишет журнал.

В издании констатировали, что дроны "Гербера" еще больше нагружают и без того ограниченные ресурсы ПВО Украины:

"Многие из систем ПВО, вместе с их боеприпасами, были поставлены в рамках иностранной военной помощи. Поскольку будущее такой помощи неопределенно, Украина рискует истощить свои средства ПВО".

Также в Forbes отметили, что история беспилотника "Гербера" проводит параллели со Второй мировой войной, когда Советский Союз развернул недорогие фанерные самолеты вместе с более совершенными истребителями для борьбы с немецкими Люфтваффе:

"Аналогичным образом беспилотник Gerbera демонстрирует принцип истощения за счет простоты и объема. Несмотря на свои технологические ограничения, этот новый российский беспилотник достигает своих целей, истощая ресурсы ПВО Украины и собирая ценные разведданные".

Российский беспилотник "Гербера" - что о нем известно

Как отмечается в статье, БПЛА "Гербера" немного меньше иранского Shahed-136. Корпус беспилотника изготовлен из полистирола и фанеры.

Дрон оснащен коммерчески доступной электроникой и компонентами, которые обычно встречаются в других российских военных системах.

По некоторым оценкам, "Гербера" стоит в десять раз дешевле Shahed-136.

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