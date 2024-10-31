Этот дрон является упрощенным вариантом иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в РФ под названием "Герань-2".

Практически вся электронная начинка российского дрона "Гербера" уместилась в одной фотографии, ее опубликовал известный технический блогер Сергей "Флеш".

"Вот почти и вся электроника БПЛА "Гербера". Это те, которые отправляют вместе с "шахедами" без заряда для отвлечения нашей противовоздушной обороны", - написал специалист в области военных радиотехнологий в своем Telegram-канале.

По словам экспертов Defense Express, на фото можно видеть только две платы - одна из них отвечает за навигацию. На ней установили модуль NEO-M8N-0 от компании Ublox. На сайте производителя его можно приобрести за чуть более чем 30 долларов, однако в китайских интернет-магазинах модуль стоит в несколько раз дешевле.

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Вторая плата, по мнению специалистов, представляет собой повышающий преобразователь напряжения. Центральным элементом здесь выступает модуль XL6009E1. "Цена такого решения в сборе - от одного доллара", - говорится в сообщении.

Обе платы помещаются в пластиковый ящик, который прикрепляют к стенкам аппаратного отсека. Таким образом, затраты на электронную начинку БПЛА минимальны, а его сборка не требует высокой квалификации. Самым дорогим компонентом дрона выступает двигатель, однако даже с учетом его стоимости "Гербера" все равно остается очень дешевым БПЛА.

Российская "Гербера"

Беспилотный аппарат "Гербера" является упрощенным вариантом иранского "камикадзе" Shahed-136, известного в РФ под названием "Герань-2". Корпус "Герберы" изготавливают из пенопласта, что делает его не только дешевым, но и очень легким. Последнее позволяет дрону иметь неплохую дальность полета.

По данным из открытых источников, дальность "Герберы" может достигать 300 км (без боевой нагрузки). Общую стоимость одного такого БПЛА эксперты оценивают в 2000-3000 долларов.

Напомним, в июле УНИАН сообщил, что "Гербера" создана для истощения украинских средств ПВО. Главной проблемой является то, что ее трудно отличить от полноценного "шахеда".

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