Сегодня наши воины уничтожили: личного состава – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад с б/п – 1.

Бойцы группировки "Восток" за текущие сутки уничтожили 36 российских захватчиков.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Так, по данным руководства, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности ОТУ.

"Сегодня, 3 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад с б/п – 1", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки артиллерия ВСУ уничтожила командно-наблюдательный пункт российских сил: убиты десятки оккупантов.

Так, потери врага за минувшие сутки на восточном направлении составляют: личного состава – 32, танков – 2, БМП – 1, БТР – 1, артиллерийских систем – 2, минометов – 1, БПЛА – 1.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 июня ориентировочно составляют: около 30 850 (+150) человек личного состава, которые были ликвидированы.

Вас также могут заинтересовать новости: