По словам зампреда Совбеза РФ, "Россию никто не сможет покорить своей воле".

В ходе "специальной военной операции" Россия "ведет борьбу с опасным и жестоким врагом". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель правящей партии страны-агрессора "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время выступления на XXI съезде партии. По его словам, РФ противостоит киевскому режиму и коллективному Западу.

"Мы даем жесткий отпор неонацистским силам киевского режима и так называемому коллективному Западу, стоящему за ними. С его военным арсеналом, финансовой мощью и желанием покорить, по сути, весь мир, заставить мир жить по пресловутым англосаксонским правилам. В ходе СВО, как и 80 лет назад в годы Великой отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, очень циничным и жестоким врагом", — считает Медведев.

Он также выразил убеждение, что РФ одержит победу в развязанной ею войне против Украины.

"Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский однажды сказал: "Великая отечественная война была всенародной, и победа над врагом тоже была всенародной". Такую же всенародную победу мы получим и в этой борьбе", - сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Экс-президент РФ также в очередной раз заявил, что Россия ведет войну не просто против Украины, а против коллективного Запада.

"Мы никому не позволим внушать нам чужие идеи, диктовать правила, которые противоречат нашему устрою, нашим традициям, поддерживать ксенофобию и экстримизм, вести деструктивную деятельность на средства и по указанию наших врагов", - резюмировал Медведев.

Война России против Украины - последние новости

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, почему рекрутинг добровольцев - не панацея. По его словам, на фронте есть потери, поэтому нужно постоянно набирать пополнение, чтобы держать численность армии на соответствующем уровне.

Также УНИАН сообщал, что российские захватчики обстреляли Сумщину: в собственном доме погибла женщина.

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