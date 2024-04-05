Бриджит Бринк заявила, что Россию необходимо привлечь к ответственности.

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала кровавый удар Российской Федерации по Запорожью. Она назвала действия Москвы "ужасной тактикой".

"Сегодня Россия атаковала Запорожье, убив трех человек ракетными ударами с интервалом в 40 минут – ужасная тактика, которая, очевидно, имела целью убить работников экстренных служб и журналистов на месте происшествия", – написала дипломат в соцсети Х (Twitter).

При этом она указала, что Россию необходимо привлечь к ответственности за преступления против украинского гражданского населения.

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Удар по Запорожью 5 апреля - что известно

5 апреля после 15:00 в Запорожье было слышно два взрыва. В областной военной администрации сообщали о шести пострадавших, среди которых был девятилетний ребенок.

Также под российской атакой оказался Харьков. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу ударили управляемыми авиационными бомбами.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал о ситуации в Запорожье после российской атаки. По его словам, за последние часы враг нанес пять ракетных ударов по Запорожью, в основном по гражданской инфраструктуре. По состоянию на 18:10 известно уже о трех погибших людях и 13 пострадавших. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

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