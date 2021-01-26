На Донбассе сегодня вечером был ранен украинский боец в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков.
Об этом сообщается на странице Украинской делегации в минской ТКГ в Facebook.
"Сегодня, 26 января, около 19:00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Попасной получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.
Украинская сторона в СЦКК направила соответствующую ноту ОБСЕ, введен "режим тишины".
Сегодня днем в районе ООС было зафиксировано два вражеских обстрела, сообщили ранее в штабе Объединенных сил.
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