Враг открыл огонь в районе Попасной.

На Донбассе сегодня вечером был ранен украинский боец в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщается на странице Украинской делегации в минской ТКГ в Facebook.

"Сегодня, 26 января, около 19:00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Попасной получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК направила соответствующую ноту ОБСЕ, введен "режим тишины".

Сегодня днем в районе ООС было зафиксировано два вражеских обстрела, сообщили ранее в штабе Объединенных сил.

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Автор: Юрий Годован