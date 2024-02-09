Нанесены удары по Ильскому и Афипскому НПЗ, которые находятся на расстоянии около 20 км друг от друга.

В Краснодарском крае Российской Федерации беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удары сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом УНИАН сообщили осведомленные источники в украинских правоохранительных силах безопасности и обороны. В частности, по данным источников, атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются.

"На этот раз беспилотники службы ударили сразу по двум НПЗ в Краснодарском крае – не только по Ильскому, но и по Афипскому", - отметили источники.

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Так, в результате удара по Ильскому НПЗ произошел крупный пожар.

"Поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. А без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки - 50 млн долларов США", - отметили источники.

При этом, последствия точных ударов по Афипскому заводу уточняются.

Источники уточнили, что оба объекта находятся на расстоянии около 20 км друг от друга.

По данным местных российских публичных источников информации, россияне даже вынуждены были поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.

"Такие заводы - вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но являются важными для экономики рф. Потому что Россия - это Голиаф, который стоит на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это в дальнейшем, пока Голиаф не упадет", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, это уже не первая атака на Афипский нефтеперерабатывающий завод. Ранее, 29 октября 2023 года, там тоже произошел взрыв. На территорию предприятия упал дрон.

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