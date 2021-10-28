Ответ дипломата был однозначен.

На днях Вооруженные силы впервые применили беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерии врага на Донбассе, из которой боевики обстреливали жилые районы. Однако решение Украины раскритиковала не только страна-агрессор РФ, но и партнер Кремля – Германия.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

Во вторник в федеральном правительстве заявили, что "все стороны используют беспилотники, которые, согласно Минским договоренностям, принадлежат только ОБСЕ". ФРГ призвала все стороны к деэскалации.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил однозначно.

Читайте такжеРоссию в ТКГ больше всего интересовал вопрос применения Украиной Bayraktar"Украинская сторона категорически отрицает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел", – сказал он.

Дипломат добавил, что Украина имеет "полное законное право на самооборону, если ее территория днем и ночью обстреливается тяжелым российским вооружением, а мирные жители и солдаты гибнут".

По этой причине Киев "призвал правительство Германии вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия в роли посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине, как было согласовано, и поставить Москву на свое место".

Приказ поднять турецкий боевой дрон поступил непосредственно от главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенанта Валерия Залужного в ответ на обстрелы позиций украинских военных и села Гранитное в Донецкой области.

Дрон был использован в ответ на артиллерийские обстрелы позиций военнослужащих операции Объединенных сил на Донбассе и села Гранитное в Донецкой области 26 октября.

Беспилотник Bayraktar TB2 - справка УНИАН

Дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе в течении целых суток и 34 минут. Беспилотник создан для наблюдения за территорией с воздуха. Он может быстро выявлять цель.

Турецкий беспилотник получил четыре ракеты, среди которых управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Летательный аппарат отличается современным программным обеспечением и системой управления. Дрон оснащен несколькими камерами и системой наблюдения.

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

Автор: Яна Ставская