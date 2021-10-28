На днях Вооруженные силы впервые применили беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерии врага на Донбассе, из которой боевики обстреливали жилые районы. Однако решение Украины раскритиковала не только страна-агрессор РФ, но и партнер Кремля – Германия.
Об этом пишет немецкое издание BILD.
Во вторник в федеральном правительстве заявили, что "все стороны используют беспилотники, которые, согласно Минским договоренностям, принадлежат только ОБСЕ". ФРГ призвала все стороны к деэскалации.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил однозначно.
Читайте такжеРоссию в ТКГ больше всего интересовал вопрос применения Украиной Bayraktar"Украинская сторона категорически отрицает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел", – сказал он.
Дипломат добавил, что Украина имеет "полное законное право на самооборону, если ее территория днем и ночью обстреливается тяжелым российским вооружением, а мирные жители и солдаты гибнут".
По этой причине Киев "призвал правительство Германии вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия в роли посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине, как было согласовано, и поставить Москву на свое место".
Приказ поднять турецкий боевой дрон поступил непосредственно от главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенанта Валерия Залужного в ответ на обстрелы позиций украинских военных и села Гранитное в Донецкой области.
Дрон был использован в ответ на артиллерийские обстрелы позиций военнослужащих операции Объединенных сил на Донбассе и села Гранитное в Донецкой области 26 октября.
Беспилотник Bayraktar TB2 - справка УНИАН
Дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе в течении целых суток и 34 минут. Беспилотник создан для наблюдения за территорией с воздуха. Он может быстро выявлять цель.
Турецкий беспилотник получил четыре ракеты, среди которых управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Летательный аппарат отличается современным программным обеспечением и системой управления. Дрон оснащен несколькими камерами и системой наблюдения.
Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.