Повреждено здание провайдера, аптека, жилой дом и друая гражданская инфраструктура.

Сегодня, 16 апреля, российская армия сбросила бомбу на город Берислав в Херсонской области, пострадали 15 человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на Берислав. Удар пришелся по жилой застройке. Повреждено здание провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданскаяинфраструктура", - рассказал он.

Чиновник отметил, что в результате этого удара пятнадцать местных жителей получили контузии.

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"Травмы - легкие, пострадавшим оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались", - говорит Прокудин.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки (по состоянию на шесть утра 16 апреля) противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Велетенское, Белоусово, Львовское, Тягинку, Никольское, Одрадокаменку, Кизомыс, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 9 частных домов. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, один из них - ребенок.

Покушение на Прокудина - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, СБУ рассказала детали о циничном покушении на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Задержанный - местный житель, который делал вид, что работает таксистом, но на самом деле для вражеской разведки отслеживал локации наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники ВСУ, а также расположение фортификационных сооружений.

В ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОГА. Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника FPV-дроном. Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник. Впрочем, благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован.

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