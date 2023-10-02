Известно, что пострадавших нет.

В оккупированном Крыму неподалеку от российской ремонтной базы армейского автобатальона нашли воронку от ракеты.

Об этом пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на собственный источник. По его словам, ракета упала в Джанкое, в районе складских помещений на улице Промышленная, 48 (на спутниковом снимке).

Сообщается, что оккупанты разместили там временную ремонтную базу одного из батальонов Министерства обороны России. В результате падения ракеты никто не пострадал, повреждены бетонные плиты и ворота.

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Напомним, вчера днем в сети сообщили, что в Джанкое прозвучали громкие взрывы, в небо поднялся дым. По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", дым заметили в районе элеватора в селе Мичуриновка.

Тем временем так называемый глава администрации оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что российская противовоздушная оборона сбила ракету над городом, осколки повредили складские помещения.

В Министерстве обороны России отчитались о сбити двух ракет "Гром-2", которые якобы перехватили в воздухе. Сообщалось о падении осколков в Джанкойском районе.

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