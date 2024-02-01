Местные жители слышали взрыв и зафиксировали на видео столб черного дыма.

Во временно оккупированном Россией Крыму 31 января ракета попала по пункту связи военного аэродрома "Бельбек" в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, 31 января оккупационная власть заявила, что, по предварительной информации, российская ПВО сбила БПЛА над акваторией в районе "Бельбека". Утверждалось, что все службы приведены в состояние боевой готовности, а спасательная служба города повреждений инфраструктуры якобы не фиксирует.

Однако, по данным источников, в результате атаки неустановленная ракета попала по военному аэродрому "Бельбек". В частности, был атакован пункт связи военной части 80159, которая, согласно открытым данным, относится к указанному аэродрому.

Видео дня

"Пункт связи загорелся, площадь пожара составила около 30 квадратных метров", - сообщает ресурс.

По предварительным данным, пострадавших нет. На обнародованном видео, сделанном, очевидно, местными жителями, зафиксировано, как одновременно с взрывом вверх поднимается черный дым.

Атака на "Бельбек" - что сообщалось

Напомним, 31 января во временно оккупированном Россией Крыму в районе аэродрома "Бельбек" произошли взрывы. Изначально о случившемся сообщили пользователи социальных сетей, позднее Минобороны РФ заявило о сбитии двух десятков "украинских ракет". Также ведомство заявило, что обломки ракет упали на территорию воинской части в районе населенного пункта Любимовка, где расположен аэродром "Бельбек". По уверениях Минобороны РФ, российская авиация повреждений не получила.

Кроме того, сообщалось, что взрывы слышали в Щелкино, в районе Казантипа, а также - в Евпатории и Саках. Еще отмечалось, что "неспокойно в Джанкое".

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