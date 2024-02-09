БПЛА сбивали в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

В ночь на 9 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину, запустив 16 ударных дронов типа "Shahed-136/131".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, БПЛА запускали с мыса Чауда оккупированного Крыма и Курской области России.

В результате успешной работы Сил ПВО удалось сбить 10 дронов.

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"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 10 "шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей", - рассказали в ведомстве.

Атака дронов на Украину

В ночь на 9 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область ударными дронами. "Шахеды" были зафиксированы, в частности, в Змиевской общине. В результате вражеской атаки возникло возгорание.

Ранее в Воздушных силах заявляли, что местные общины могут закупать системы РЭБ у гражданских производителей для противодействия российским БПЛА и ракетам.

Спикер ведомства Юрий Игнат пояснил, что и от дронов работает РЭБ, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели.

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