С такими бортами работа летчиков станет более эффективной и безопасной.

Вооруженным силам Украины очень нужны современные вертолеты НАТОвских стандартов, такие как AH-64 Apache и подобные им. Об этом рассказал командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" в интервью УНИАН.

"Мы уничтожаем врага, но НАТОвооружение точнее. Система навигации и наводки огня позволяет в автоматическом режиме прокладывать маршрут, обнаруживать цель, выполнять стрельбу на больших расстояниях. Это экономит очень много времени, ускоряет расчеты, работа станет более эффективной и безопасной", - отметил он.

Пилот добавил, что на Ми-8 и Ми-24 ВСУ не могут использовать управляемые противотанковые ракеты, используют неуправляемые.

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Также военнослужащий рассказал, как бойцы используют сейчас французские вертолеты H225 Super Puma и Eurocopter EC 145: "Они предназначались для экстренной аэромедицинской эвакуации в каждом областном центре. Эти вертолеты очень эффективны для своих задач, но для ведения боевых действий они не подходят, применяются для эвакуации раненых".

Британия может передать Украине вертолеты Apache

Ранее сообщалось, что Великобритания собирается передать Украине ударные вертолеты Apache AH64 E в рамках нового пакета военной помощи. Они способны уничтожать танки оккупантов десятками.

Отмечалось, что передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.

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