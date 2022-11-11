Эксперты считают, что российской армии понадобиться время, чтобы накопить силы

Российской армии, скорее всего, нужны будут месяцы, чтобы собрать необходимое количество высокоточного оружия, для массированных ударов по Украине. Россияне серьезно истощили свой арсенал.

По данным аналитиков Института изучения войны, оккупантам будет сложно поддерживать интенсивность ударов по украинской инфраструктуре. Эксперты считают, что атакой на украинские энергетические объекты президент России Владимир Путин пытается выслужиться перед российским провоенным националистическим лагерем, который требует эскалации.

В Институте изучения войны указала, что критика в адрес Путина будет нарастать по мере снижение темпов кампании будет. Россия, вероятно, сможет в дальнейшем повреждать украинскую инфраструктуру, но вряд ли нанесет долговременный ущерб.

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Ракетный удар по Украине 10 октября - что известно

10 октября Российская Федерация ударила по объектам энергетической инфраструктуры Украины сразу в нескольких областях. При этом не все ракеты попали в цель, часть их нх была сбита, а некоторые попали по гражданской инфраструктуре в Киеве.

Из-за повреждения критической инфраструктуре в областях Украины начали отключать свет. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на 18 октября разрушено 30% электростанций.

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