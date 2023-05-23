Бен Ходжес отметил, что у Запада есть возможность помочь ВСУ победить российских оккупантов.

Война на Украине может закончиться в этом году, и Россия потерпит поражение. Для этого Запад должен дать украинцам оружие, необходимое им для победы.

"Отсутствие ясности в отношении нашей цели, особенно в Белом доме, препятствует эффективным действиям. Если мы просто решим, что хотим победы украинцев, и будем действовать соответственно, Россия потерпит поражение и будет изгнана из украинской территории", - написал американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в своей колонке для The Telegraph.

По его словам, в первую очередь это армейская тактическая ракетная система ATACMS.

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"Этим можно стрелять из Himars, которые мы уже отправили в Украину. На данный момент украинские Himars вооружены управляемой реактивной системой залпового огня (GMLRS), которая может поражать цели на расстоянии до 90 км: ATACMS может достигать 300 км. Один ATACMS помещается в тот же слот, что и шесть GMLRS. ATACMS изменит ход войны, подвергнув точечному огню каждый квадратный дюйм оккупированной украинской территории, включая весь Крым", - указал американский генерал.

При этом он отметил, что Украина должна получить бомбы "малого диаметра наземного базирования".

"Крымский полуостров является решающей территорией этой войны; Бахмут сравнительно незначителен. Пока Россия оккупирует Крым, Путин контролирует Азовское море и угрожает Одессе. Военно-морская база Севастополь на южном берегу Крыма является штабом Черноморского флота РФ и позволяет Москве контролировать доступ Украины к мировому океану и морским путям. Крым также является важным логистическим маршрутом для путинских сил на юге страны, поскольку боеприпасы, техника и подкрепления могут перебрасываться на полуостров через Керченский мост, а затем далее к линии фронта. Мир, в котором Россия продолжает удерживать Крым, является поражением для Украины: страна не сможет восстановить свои границы, если ее держать в осаде. Это будет иметь последствия для всей Европы, поскольку миллионы беженцев не смогут вернуться домой, если Украина не сможет восстановиться", - объяснил Ходжес.

Также он похвалил украинское командование за стратегию на Бахмутском направлении, которая ввела российских оккупантов в тупик.

"Сейчас есть три бригады, оснащенные западными танками и другим вооружением, и еще несколько с оригинальной украинской или трофейной российской бронетехникой, готовые к атаке. Танки и бронированная пехота должны сопровождаться инженерной поддержкой, которая поможет им пройти через российскую оборону, и тяжелой мобильной артиллерией. Необходимо иметь большие запасы боеприпасов, топлива и запасных частей. По мере применения этих сил мобильные батареи ПВО должны двигаться вперед, чтобы защитить наземные войска", - пишет военный США.

На этом фоне он подчеркнул важность передачи Украине истребителей F-16, а также организовать обучение и поддержку для эксплуатации.

"Учитывая огромное численное превосходство ВВС России, это может показаться огромной задачей. Но на самом деле российская авиация оказалась гораздо менее эффективной, чем мы думали, и одно можно сказать наверняка: мы постоянно переоцениваем, сколько времени требуется украинцам, чтобы освоить новые приемы и применить новое оружие. Настройка систем, необходимых для эксплуатации западных самолетов, по-прежнему не будет быстрой или простой задачей: очевидным ответом здесь является привлечение подрядчиков, которые могут обеспечить жизненно важное техническое обслуживание и другую необходимую поддержку, и сделать это быстро", - считает Ходжес.

Он уверен, что Украина сможет использовать свои самолеты и самолеты западного производства для прикрытия наземного контрнаступления, ведь на их оснащение не уйдет много времени. Таким образом Воздушные силы ВСУ смогут дать отпор российским ракетным бомбардировкам и установить контроль над небом.

"Это подводит меня к следующей ключевой оружейной системе, которую мы должны отправить: беспилотник Grey Eagle. Это позволит украинцам оказывать поддержку с воздуха на поле боя, не рискуя дефицитом пилотов и самолетов. Grey Eagle может нести четыре ракеты Hellfire, каждая из которых может уничтожить танк или другую бронетехнику", - отметил бывший командующий армией США в Европе.

Имея эти возможности, Украина сможет провести бронетанковый десант и перерезать "сухопутный мост" — полосу прибрежной территории, соединяющую Россию и Крым. С помощью ATACMS Украина может нанести удар по Севастопольской военно-морской базе и авиабазе в Саках, и выбить русских. Возможно, имеет смысл оставить Керченский мост хотя бы на некоторое время открытым, ведь это позволит русским уйти, но если Путин использует мост для укрепления, то его можно снести.

По его слова, хоть Украина получила западные танки Abrams, Leopard и Challenger, но большая часть экипажей обучалась на Т-72. Ходжес уверен, что смешивать в подразделениях разные танки украинское командование не будет, ведь если каждое подразделение будет использовать один тип, то это упрощает обслуживание, перевооружение и так далее.

"Если перерезать сухопутный мост, а Керченский мост либо снести, либо оставить открытым как путь отступления, можно будет вытеснить Россию из Крыма. Это будет непросто, но при наличии возможности наносить точечные удары по всему району. С Крымом в руках Украины, я не думаю, что у Москвы будет большое желание воевать за оставшиеся части оккупированной Восточной Украины. Донбасс был прежде всего важен как плацдарм для связи с Крымом. Войну можно выиграть и закончить в этом году, но только если Запад определится с тем, чего хочет, и начнет вести себя соответственно", - подытожил американский генерал.

Контрнаступение ВСУ - последние новости

Украина уже не первый месяц говорит о подготовке контрнаступления ВСУ. При этом отмечалось, что освобождение украинских территорий от российских оккупантов будет происходить постепенно и не стоит расчитывать на одно контрнаступление.

Пр этом президент Владимир Зеленский во время визита в Италию заявил, что украинские военные серьезно готовятся, но излишняя откровенность "не поможет Украине".

В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление ВСУ будет иметь несколько этапов.

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