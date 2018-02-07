Украине передали 20 заключенных из "ДНР" (фоторепортаж)

За более чем 2 года удалось вывезти из неподконтрольной части Донецкой области 186 человек, отбывавших наказание в местах несвободы.

Украине передали 20 человек, находившихся в местах несвободы на неподконтрольной территории.

Об этом на своей странице Facebook сообщил руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Богдан Крикливенко.

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"Сегодня, 7 февраля 2018 года, в 12:00 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 20 человек, которые находились в местах несвободы еще до конфликта. Итак, это уже 186 человек за более чем 2 года удалось вывезти с оккупированных территорий Донецкой области", - написал он.

Крикливенко сообщил, что передача лиц осуществлялась под наблюдением члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Ирины Сусловой и СММ ОБСЕ.

По его словам, пока остаются нереализованными еще более 500 обращений родственников с просьбами о перемещении их близких на подконтрольную территорию, но "с Луганском вообще контакт установить пока не удается".

Как сообщал УНИАН, 27 декабря прошлого года Украина отдала 233 осужденных лиц, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.