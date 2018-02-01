Сутки в АТО: боевики обстреляли мирное население, один украинский военный погиб (видео)

За прошлые сутки силы агрессора продолжили осуществлять огневые провокации против украинских защитников.

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных подразделений.

В результате вражеских обстрелов, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"На Луганском направлении враг, в темное время суток, несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по нашим позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - провоцировал украинских защитников возле Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

"Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска коварно обстреляли окраины Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села", - отметили в штабе АТО.

По предварительной информации - пострадавших среди мирного населения нет.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты украинских военных в пригороде Авдеевки. На Приазовье, из стрелкового оружия, боевики нарушали перемирие возле Павлополя.