Сутки в АТО: боевики обстреляли мирное население, один украинский военный погиб (видео)

07:19, 01 февраля 2018
Война
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Один украинский военный погиб, двое получили ранения / фото УНИАН

В результате вражеских обстрелов, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"На Луганском направлении враг, в темное время суток, несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по нашим позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - провоцировал украинских защитников возле Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

"Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска коварно обстреляли окраины Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села", - отметили в штабе АТО.

По предварительной информации - пострадавших среди мирного населения нет.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты украинских военных в пригороде Авдеевки. На Приазовье, из стрелкового оружия, боевики нарушали перемирие возле Павлополя.

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Теги: #война на Донбассе#сутки в АТО#обстрел боевиками