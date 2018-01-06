Сутки в АТО: боевики стреляют из минометов и пулеметов, ранен военный

На Донбассе боевики продолжают обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает.

"На Луганском направлении поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонительным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении в первой половине суток боевики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии – с минометов калибра 82-мм.

Ранее сообщалось, что боевики осуществляют беспорядочную стрельбу на Донбассе.