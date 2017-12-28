Журналист рассказал, как встретили пленных в "ДНР" после передачи боевикам

20:21, 28 декабря 2017
Война
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Никакой почетной встречи освобожденных пленных в Донецке не было, Захарченко их не встречал.

Иллюстрация REUTERS

Людей из списка боевиков по обмену заложниками после прибытия в Донецк просто закрыли в гостинице. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.

"По отзывам, их проверяют какие-то местные свои оппозиции, то ли спецслужбы российские. Информации мало. Я там не нахожусь. Это только со слов местных блогеров, которые там", – отметил он в комментарии InfoResist.

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По словам Казанского, в "ДНР" не было никакой почетной встречи.

"Вы же видели, как приезжали эти автобусы. Выходят оттуда люди с вещами и их просто снимают местные, журналисты и все. Ничего похожего на то, как встречали в Киеве, конечно, нет. Никакой почетной встречи. Захарченко их не встречал. То есть привезли просто, погрузили в эту гостиницу и все. В отличие от Украины, где собрались люди в аэропорту", — сказал журналист.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных лиц, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

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