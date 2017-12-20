Подорвался на взрывном устройстве: в Минобороны рассказали о потерях сил АТО за сутки

За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Читайте такжеВозле Песков боевики устроили "огневой ливень"- Минобороны "К сожалению среди наших защитников есть потери: двое военнослужащих погибли и шестеро получили ранения. В частности, во время вражеского обстрела в районе Новотошковского от смертельных осколочных ранений погиб один украинский военный и еще один наш защитник погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, это произошло возле Верхнеторецкого. Вместе с ним получили ранения двое наших военных. Состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое. Четверо военнослужащих были ранены в результате других обстрелов российско-оккупационных войск", - сообщил Мотузяник.