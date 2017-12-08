Боевики на Донбассе обстреляли свою диверсионно-разведывательную группу

Боевики так называемого 2-го армейского корпуса на Донбассе обстреляли свою диверсионно-разведывательную группу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеС таким ранением в голову не было шансов: в Днепре в больнице умер АТОшник (фото)

«Учитывая низкую дисциплинированность и потерю управления со стороны командиров, боевики одной из частей 2-го армейского корпуса осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета передовых позиций сил АТО. В результате под огонь попала их же диверсионно-разведывательная группа из этого же подразделения боевиков», - отметил он.

По словам Мотузяника, в связи с ротационными мерами командного состава в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) так называемых армейских корпусов, российским оккупационным командованием введен режим прекращения огня до 11 декабря этого года.