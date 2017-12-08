На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный (фото)

08:51, 08 декабря 2017
Война
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О смерти бойца АТО сообщили в его батальоне.

Павленко погиб 7 декабря / фото facebook.com/1 бат 25 ОПДБр

Украинские военные снова несут потери на Донбассе. 7 декабря в зоне АТО от пули снайпера погиб боец Андрей Павленко.

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"07.12.2017, выполняя свой долг по защите рубежей нашей Родины, от пули снайпера погиб наш сослуживец Андрей Павленко, - говорится в сообщении 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в Facebook.

Как сообщал штаб АТО, в целом за минувшие сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один – подорвался на растяжке и был ранен, и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

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Теги: #Потери ВСУ на Донбассе#Павленко погиб