СБУ задержала организатора сепаратистского референдума на Донбассе

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях задержали бывшего депутата Великоновоселковской районного совета Донецкой области, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 депутат организовал и провел митинг среди жителей поселка Большая Новоселка. Злоумышленник публично обращался с призывами к отделению региона от Украины и созданию фейкового «совета донецкой народной республики».

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После провального референдума депутат сбежал из поселка и длительное время скрывался от правоохранителей в юго-восточных регионах Украины, где пытался наладить свой бизнес. Злоумышленник был объявлен в розыск.

Сотрудники СБ Украины установили местонахождение бывшего депутата и на основании решения суда задержали его в Запорожской области. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и взят под стражу. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, амнистированного лидера харьковского "антимайдана" объявили в розыск. Он не явился в суд по обвинению в нанесении телесных повреждений другому лицу, когда еще находился в СИЗО.