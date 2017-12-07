Боевики распространяют слухи о якобы планах ВСУ активизировать боевые действия - штаб

Российские оккупационные войска на Донбассе усиливают интенсивность боевой подготовки и распространяют слухи о якобы намерении Вооруженных сил Украины активизировать боевые действия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на фоне усиления интенсивности мероприятий боевой подготовки 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск командование активизировало проведение информационно-психологических мероприятий, направленных на формирование антиукраинских настроений среди населения оккупированного Донбасса», - отметил он.

В частности, по словам Мотузяника, местные СМИ распространяют дезинформацию и провокационные сообщения о намерениях сил АТО якобы активизировать в ближайшее время боевые действия.

«Распространение такой информации приводит к росту панических настроений среди местного населения, которые противник использует для оправдания собственных обстрелов позиций сил АТО», - добавил спикер Минобороны по вопросам АТО.