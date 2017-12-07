Сутки в АТО: 27 вражеских обстрелов, боевики используют танки и минометы

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров и танки. В целом, за минувшие сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Вследствие обстрелов ни один украинский защитник не пострадал, пишет пресс-центр АТО в Facebook.

"На Луганском направлении захватчики активизировались в темное время суток. Если днем был зафиксирован единственный обстрел наших позиций со 120-мм минометов в районе Новолуганского, то вечером враг неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским оборонительным укреплениям возле Луганского. С гранатометов противник обстрелял защитников Майского и Новоалександровки, а из легкого пехотного вооружения – защитников Лобачевого и Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении в светлое время суток жарче всего было на Приазовье. Здесь оккупанты из минометов различных типов и оружия меньших калибров неоднократно обстреливали ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполя, в частности Водяное и Старогнатовку. По защитникам Широкино, кроме того, стрелял танк.

"Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям в районе Гнутово. Вечером эпицентр противостояния от Азовского моря сместился в пригороды Авдеевки. Защитников этого прифронтового города агрессор неоднократно обстреливал из всего имеющегося арсенала пехотного вооружения и минометов", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что боевики применили фосфорную мину при обстреле Новоселовки.