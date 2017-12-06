Боевики применили фосфорную мину при обстреле Новоселовки - штаб АТО

Контролируемые Россией боевики применили запрещенную международными документами фосфорную мину при обстреле украинских позиций вблизи Новоселовки в Донецкой области.

Читайте такжеКонфликт на Донбассе находится в активной фазе и не является замороженным - Полторак Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в социальной сети Facebook.

«Российские оккупанты не соблюдают ни Минских соглашений, ни международных. Так, недавно они применили фосфорную мину, которую выпустили по украинским защитникам, которые держат оборону возле Новоселовки», - говорится в сообщении.

По словам одного из военнослужащих Вооруженных сил Украины, из «18 мин, прилетевших на нашу позицию, одна оказалась - фосфорной».

«Даже через три дня она продолжала гореть. К счастью, террористы не попали в блиндаж, и все остались живы-здоровы. Иначе была бы беда, фосфорную мину невозможно погасить», - отметил он.

Кроме того, по данным штаба, результаты проверки контролирующими органами, которые обследовали обломки боеприпаса, также свидетельствуют, что обнаруженная мина действительно фосфорная.

*** Боеприпасы, содержащие белый фосфор, распространяют зажигательное вещество, температура горения которого превышает 800°C, на значительной территории, площадь которой может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или спровоцировать медленную и очень мучительную смерть.

Использование фосфорных боеприпасов запрещено Протоколом III к Конвенции о запрещении или ограничении конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.

«СССР (а значит и Российская Федерация как правопреемница Советского Союза) присоединился к этой Конвенции в 1983 году. Однако на складах в РФ до сих пор хранятся миллионы единиц неутилизированных фосфорных боеприпасов для артиллерии и систем залпового огня», - напомнили в штабе.