В оккупированном Луганске вооруженные боевики разблокировали часть улиц - соцсети

В оккупированном Луганске вооруженные боевики разблокировали часть улиц. Об этом сообщает сообщество "Другой Луганск".

""Зеленых человечков" с белыми повязками не видно уже. ЗУшку (зенитная установка, - ред.) убрали, часть улиц действительно разблокировали. Возможно это связано с вероятным отъездом Плотницкого", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, перекрывших часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше размещалось областное управление МВД Украины.

23 ноября "Новая газета" сообщила, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сбежал из оккупированного Луганска в Россию.