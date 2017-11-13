В Попасной задержали украинских военных за избиение человека - штаб АТО

В городе Попасная Луганской области задержаны военнослужащие Вооруженных сил Украины, подозреваемые в нанесении телесных повреждений гражданскому лицу. Об этом в Facebook сообщает штаб АТО.

Читайте такжеБоец АТО умер от страшной болезни (фото)

"Штаб АТО сообщает, что, к сожалению, в городе Попасная задержали военнослужащих Вооруженных сил Украины. Предварительно установлено, что военнослужащие нанесли телесные повреждения гражданскому лицу", - говорится в сообщении.

Военной службой правопорядка проводится проверка по данному факту и во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

"Командование категорически осуждает недостойное поведение. Такой поступок разрушает доверие к военнослужащим и порочит доблесть и мужество всех воинов, которые защищают мир и единство нашей страны от российско-оккупационных захватчиков. Таким не место в рядах Вооруженных сил Украины, и они должны ответить в соответствии с законом", - отметили в штабе АТО.

Ранее штаб АТО сообщил, что вчера количество вооруженных провокаций на Донбассе со стороны боевиков возросло почти вдвое.