Парубий рассказал спецпредставителю США об усилении российской агрессии на Донбассе

Несмотря на договоренности о прекращении огня, в течение последнего времени Россия только усиливает свою агрессию против украинской армии, а также увеличивает присутствие на мирных участках границы.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на встрече со специальным представителем США в Украине Куртом Волкером, передает Эспрессо.TV.

"В последний период российская агрессия только растет на Востоке Украины. Только за последние 2 месяца погибло 10 украинцев и были ранены 70 украинских военнослужащих. А с начала года - 62 погибших", - сообщил спикер.

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Кроме того, он обратил внимание Волкера на увеличение российского военного присутствия на границе с Украиной.

"Россия также продолжает наращивать военный потенциал на границе с Украиной. В частности, Россия продолжает строительство военной базы в Богучарах Воронежской области", - отметил глава украинского парламента.

Как сообщал УНИАН, Россия под предлогом противодействия Организации Североатлантического договора (НАТО) усиливает свою военную группировку на границе с Украиной.