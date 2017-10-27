Украина должна признать добровольцев участниками боевых действий – боец

Уже не первый год продолжается война на востоке Украины, а украинская власть до сих пор не признала добровольцев участниками боевых действий. Ведь и Вооруженные Силы Украины, и добровольцы делают одно дело – защищают свою страну. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал по телефону боец с позывным «Калина».

«Благодаря большинству добровольцев сохранилось государство Украина. И мне очень обидно, что она до сих пор не может признать на государственном уровне нас, как часть тех лиц, которые непосредственно защищали честь и достоинство нашей страны. То есть сейчас мы, как субъект, не существуем», – сказал боец с позывным «Калина».

Также он сказал, что очень много семей, которые остались без кормильцев, не получают сейчас даже минимальной помощи от государства.

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«Государство должно нас услышать, потому что мы – народ. И пока трудно сказать, что Украина – демократическое государство. Нельзя разграничивать добровольцев и Вооруженные Силы Украины, ведь они так же, как и мы, выполняют свой конституционный долг каждого гражданина перед государством», – прокомментировал боец.