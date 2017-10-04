В зоне АТО оккупанты запустили 5 беспилотников для разведки позиций ВСУ и военных объектов

Оккупанты запустили пять беспилотных летательных аппаратов в зоне АТО, но не только для разведки позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК выражает свою обеспокоенность по возобновлению применения со стороны ОРЛО беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что является прямым нарушением Минских договоренностей.

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Так, в течение 3 октября текущего года подразделениями Вооруженных Сил Украины вдоль линии разграничения зафиксированы полеты пяти БПЛА, которые были запущены с территорий ОРЛО. Характер использования этих БПЛА свидетельствует о том, что их используют не только для разведки позиций подразделений ВС Украины, но и других военных объектов, расположенных в глубине территории Украины», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что данные факты свидетельствуют о провокационных действиях со стороны НВФ ОРЛО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны.

Ранее стало известно, что четверо парней пытались запустить дрон над военной частью в Херсоне.