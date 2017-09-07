Не все боевики получили приказ о соблюдении "школьного перемирия" на Донбассе – СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что среди контролируемых Россией боевиков террористической организации «ДНР» есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19.30 5 сентября по 19.30 6 сентября, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

В частности, наблюдатели снова пытались узнать у всех сторон о том, получали ли они приказы о соблюдении режима прекращения огня с 25 августа.

«Вооруженные мужчины на месте размещения отведенного тяжелого вооружения и постоянного хранения (этого вооружения - УНИАН) в подконтрольных районах «ДНР», а также в контролируемой «ДНР» Новоласпе (50 км к югу от Донецка), сказали СММ, что они не получали каких-либо новых приказов по поводу применения вооружения, правил поведения или документов по взаимодействию с СММ», - говорится в отчете.

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Также в отчете отмечается, что лицо на блокпосту неподалеку от контролируемого «ЛНР» села Желтое сообщило наблюдателям СММ, что его группа не получала новых распоряжений по взаимодействию с миссией, и в соответствии с действующим распорядком, они не должны разговаривать с представителями СММ.

Кроме того, лица в военной одежде, некоторые из которых были вооружены, на четырех блокпостах в контролируемых «ЛНР» населенных пунктах отказались разговаривать с наблюдателями миссии, отмечается в отчете.

В то же время сказано, что десять мужчин в военной форме на разных блокпостах неподалеку от контролируемого боевиками «ЛНР» Молодежного (63 км северо-восточнее Луганска) сообщили наблюдателям, что они получили «устные приказы не стрелять и не реагировать на какой-либо огонь и подписали документы, в которых говорилось о том, что они получили и поняли приказы».