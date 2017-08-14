В зоне АТО на Донбассе за неделю уничтожено 8 и ранено 35 оккупантов - Минобороны

В районе проведения антитеррористической операции на Донбассе за неделю уничтожено 8 и ранено 35 оккупантов.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, подтвержденные потери противника за минувшую неделю составили восемь погибших и 35 раненых оккупантов», - заявил он.

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«Львиная доля этих потерь врага приходится на район Авдеевки и южную часть Мариупольского направлении. Там боевики традиционно ведут себя наиболее нагло и, соответственно, подвергаются точному огню, или же становятся жертвами собственной беспечности», - добавил Мотузяник.