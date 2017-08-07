Умерла известная волонтер из Днепра

Ушла из жизни волонтер организации "Вокзал Днепр" Людмила Таран, которая помогала украинским военным с 2014 года. Об этом в соцсетях сообщают его знакомые.

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По их словам, Таран заснула и не проснулась. "Людмила Таран, Людочка-Солнышко, умерла сегодня во сне. Это была замечательная девушка-волонтер. Безотказная и круглосуточная. Люда – огромная потеря для всех", – говорится в сообщении на Facebook Натальи Поповой.

У волонтерки остался сын, который в 2017 году закончил 11-й класс.