Главарь "ЛНР" и его окружение разворовывают деньги из России - разведка

Несмотря на критическое состояние социально-экономической ситуации и обнищание населения временно оккупированных территорий Донбасса, верхушка так называемой «ДНР/ЛНР» продолжает поиски путей собственного обогащения.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«В частности, главой так называемой «ЛНР» Игорем Плотницким и близким кругом его сторонников осуществляется хищение финансовых поступлений из РФ под видом «инвестирования» в развитие сетей продовольственных магазинов и автомобильных заправочных станций. Владельцы таких объектов по договоренности вынуждены возвращать 100 процентов «инвестированных» средств под угрозой прекращения их частной предпринимательской деятельности», - говорится в сообщении.